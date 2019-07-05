Половину Украины накроет дождями: кому повезет с погодой 5 июля

В пятницу, 5 июля, на части Украины обещают кратковременные дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Дожди пройдут местами 5 июля лишь на Правобережье. Однако там также возможны и грозы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +9...+14 градусов за Цельсием. Днем столбики термометров покажут +21...+26 градусов. В южной части страны ночью будет +15...+20 градусов, а днем +25...+30 градусов.

Напомним, в первый день июля столбики термометров прогрелись до 30-34 градусов - впрочем ненадолго. В первую неделю июля привычная жара немного отступила - так будет по 7 июля.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцев предупредили об эпохе экстремальной погоды.