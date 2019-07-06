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Жара, ветер и грозы: синоптик заинтриговала украинцев прогнозом

суббота, 06 июля 2019, 17:59
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В воскресенье, 7 июля, погода на территории Украины будет меняться от жары с солнцем до гроз с сильным ветром.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Так, на праздник Ивана Купала на Западе и Севере страны пройдут дожди с грозами. Также осадки возможны в Винницкой и Кропивницкой областях, не исключено, что вечером дождь пройдет и в Одесской области. К слову, на остальной территории продержится сухая погода.

На значительной части Украины, особенно на Севере, синоптик предупредила о сильных порывах ветра.

Также Диденко отметила, что в воскресенье потеплеет до +25...+29 градусов, на юге до +30 градусов.

В Киеве 7 июля ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер. Столбики термометров поднимутся до +26...+28 градусов.

Как сообщал "Апостроф", украинцев предупредили об эпохе экстремальной погоды. В частности, с каждым годом погода в Украине будет ухудшаться в сторону увеличения количества ливней и ураганов, которые будут отмечаться смерчами и градами

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