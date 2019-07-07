​Не шутите о пуховиках: синоптик дала прохладный прогноз на неделю в Украине

На следующей неделе в Украине будет не по-летнему прохладно, местами возможны дожди.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Если вам было холодновато на прошлой неделе, то это вам казалось. Потому что на следующей неделе в большинстве областей Украины будет действительно холодновато. Как для июля", - написала метеоролог.

В понедельник ожидается +20+25 градусов, лишь на востоке Украины, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму +25+30 градусов.

"Поэтому шутки о легких пуховиках не такие уж шутки. Особенно, если речь идет о вечерних часах, ночных и о Карпатах", - добавила Диденко.

8 июля в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в г. Кропивницком и районах, Черкасской, Полтавской областях, Днепре и районах, а также в восточных областях ожидаются дожди. Местами с грозами и шквалами.

На остальной территории сухо, возможны локальные небольшие дожди.

В Киеве понедельник будет свежим, +21+23 градуса, облака будут чередоваться с солнцем, в отдельных районах небольшой дождь. В дальнейшем неделя в столице будет прохладной, с периодическими дождями.

"Поэтому вечером обратите внимание на верхние полки шкафов, где скучают теплые вещи, они вам могут понадобиться", - подытожила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", украинцев предупредили об эпохе экстремальной погоды.