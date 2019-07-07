RU  UA  EN

воскресенье, 7 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.60
Меню
Общество

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

7 июля

15:00
Назван фактор, который спровоцирует Путина на открытую войну в Украине
14:36
В сети показали забавные фото Зеленского с настоящей "первой леди" Украины
14:26
Захват заложницы в Одессе: мэр предложил бандиту обменять девушку на себя
14:21
​Не шутите о пуховиках: синоптик дала прохладный прогноз на неделю в Украине
14:15
В Одессе во время визита Зеленского неизвестный захватил заложниц: фото
14:08
Порошенко в оппозиции: политолог озвучил расклады новой Верховной Рады
14:03
В Украине озвучили оккупантам в Крыму серьезный водный ультиматум
13:51
​Партия Зеленского исключила из списка 7 кандидатов: кто вылетел
13:12
Первый в истории: легендарный теннисист установил уникальный рекорд
13:10
У вас президент поломался: пропагандисту Кремля в сети напомнили видео с Путиным
12:45
​Дайте доказательства: Зеленский отреагировал на скандал вокруг нового главы Одесской ОГА
12:28
В США умер популярный молодой актер
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Не шутите о пуховиках: синоптик дала прохладный прогноз на неделю в Украине

воскресенье, 07 июля 2019, 14:21
переглянути новину українською

На следующей неделе в Украине будет не по-летнему прохладно, местами возможны дожди.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Если вам было холодновато на прошлой неделе, то это вам казалось. Потому что на следующей неделе в большинстве областей Украины будет действительно холодновато. Как для июля", - написала метеоролог.

В понедельник ожидается +20+25 градусов, лишь на востоке Украины, в Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму +25+30 градусов.

"Поэтому шутки о легких пуховиках не такие уж шутки. Особенно, если речь идет о вечерних часах, ночных и о Карпатах", - добавила Диденко.

8 июля в Одесской, Николаевской, Херсонской областях, в г. Кропивницком и районах, Черкасской, Полтавской областях, Днепре и районах, а также в восточных областях ожидаются дожди. Местами с грозами и шквалами.

На остальной территории сухо, возможны локальные небольшие дожди.

В Киеве понедельник будет свежим, +21+23 градуса, облака будут чередоваться с солнцем, в отдельных районах небольшой дождь. В дальнейшем неделя в столице будет прохладной, с периодическими дождями.

"Поэтому вечером обратите внимание на верхние полки шкафов, где скучают теплые вещи, они вам могут понадобиться", - подытожила синоптик.

Как сообщал "Апостроф", украинцев предупредили об эпохе экстремальной погоды.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Индивидуаль­ные туры и открытие новых маршрутов: чем живет туризм в Украине

Мокрая ночь на Ивана Купала: синоптики предупредили о сюрпризах погоды

Привет Путину: зачем Трамп устроил показуху с оружием

Украина получит от Канады бронетехнику: поможет ли она на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: