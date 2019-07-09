Крым на очереди: в России неожиданно признали, что Донбасс - это Украина

Скандальная "депутат" Госдумы РФ от оккупированного Крыма Наталья Поклонская признала Донбасс частью Украины.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Внимание Поклонской обратило на себя заявление президента Украины Владимира Зеленского о разговоре с Владимиром Путиным о Донбассе и Крыме.

"Прекратите войну на Донбассе. Прекратите убивать людей за то, что они русские и живут в Украине. Накажите убийц, сжигавших людей в Одессе, и организуйте расследование преступлений, совершенных на Майдане. С удовольствием в этом помогу: знаю, что и где регистрировалось", – заявила "депутат" и бывшая прокурор.

В сети с иронией восприняли высказывания Поклонской.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", бывшая незаконно исполняющая обязанности "прокурора" оккупированного Крыма и депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала вполне допустимым блокирование пляжей для населения и туристов на полуострове.