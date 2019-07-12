Нужно вернуть долги: Кличко снова досталось от Зеленского

Президент Владимир Зеленский потребовал от мэра Киева Виталия Кличко рассчитаться по долгам с днепровским машиностроительным заводом, у которого столица закупала трамваи.

Как сообщает пресс-служба главы государства, о долгах Киева Зеленский узнал от работников завода во время визита в Днепр.

Президент немедленно позвонил столичному руководителю и потребовал вернуть деньги.

"Но главный вопрос не в этой задолженности, хотя я прошу вас ее оплатить, а в том, что они хотели участвовать в тендере, но его квалификационные условия прописали таким образом, что украинский производитель не может принимать в нем участие. То есть условия прописаны под поставки из-за рубежа. Если можно, разберитесь с вопросом финансов. А о том, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, мы с вами пообщаемся отдельно", - сказал Зеленский в трубку Кличко.

Ранее "Апостроф" сообщал, что между мэром Киева Владимиром Кличко и президентом Владимиром Зеленский разгорается конфликт.