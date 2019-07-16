Будет служба по сватам: реакция соцсети на планы Зеленского "убить" скандальное министерство

В сети неоднозначно восприняли предложение советника президента Украины Никиты Потураева, который инициировал ликвидацию Министерства информационной политики Украины.

По его словам, ведомство будет "перезагружено в ноль".

Украинцы недовольны такими предложениями. Люди сомневаются, что это хорошая идея.

"Правильное решение... Еще культуры и образования... Правильный курс к рабству", "Зато зарплаты у команды растут. Интересно какой полезный коэффициент будет?!", "А мы уже планируем, ликвидировать вас", "А ,что они работали? Не может быть!" - пишут в комментариях люди.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украине с помощью дорогостоящего оборудования от западных союзников планируют начать теле и радио вещание на оккупированные территории через российские "глушилки".