Появилось показательное фото, как в Украине относятся к президентам

В районе Виноградарь в Киеве люди заметили и выложили в социальные сети характерное фото, которое полностью отражает отношение украинцев к президенту и в целом государственным институтам.

Снимок был выложен в Instagram-аккаунте dtp.kiev.ua.

На фото – официальный портрет пятого президента Украины Петра Порошенко в распространенном формате 30:20 см, который аккуратно выставлен на мешки с мусором в мусорном баке.

"Киев, Виноградарь, наши дни…", - пишут авторы публикации.

Следует отметить, что подобные выброшенные портреты глав государства фиксируются в Украине каждый раз после смены руководителя государства, поэтому ситуацию можно назвать характерной.

Комментаторы под фото разделились на две группы – сторонников Порошенко, которые отметили низкую культуру такого рода шагов и других лиц, которые отшутились по этому поводу.

Как сообщал "Апостроф", ранее президент Владимир Зеленский направил в парламент законопроект о люстрации всех чиновников, которые работали при президентстве Порошенко.