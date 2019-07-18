Как в анекдоте: появились новые подробности скандала с питанием украинских военных

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четверг, 18 июля 2019, 17:02
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Государственное бюро расследований проводит обыски в Министерстве обороны в рамках расследования дела о закупке бракованной тушенки для военных.

Об этом на своей странице в Facebook пишет известный волонтер Юрий Бирюков.

По словам Бирюкова, обыски проводятся в Главном управлении развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

"И знаете ЧТО самое смешное в этой истории? Эту партию тушенки как раз сотрудники Димы Марченко и обнаружили! И именно Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ готовило все материалы для военной прокуратуры! Парадокс - тушенку закупили в 2015 году, когда Марченко только планировал создание Центра. Его подразделение получило полномочия только в конце 2016 года. Парадокс - МО проводило кучу брифингов на тему той партии тушенки, мы писали про эту историю много раз, мы показывали это "г*вно в баночках", мы рассказывали о том, какие там чудеса юриспруденции происходили вокруг конкретного полковника, с конкретной фамилией, которого поймали на взятке за оформление той партии тушенки, а обыски проходят у... тех, кто эту гадость обнаружил", – возмущается волонтер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 26 июня у известного волонтера и бывшего советника экс-президента Петра Порошенко, Юрия Бирюкова, были проведены обыски.

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