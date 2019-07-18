В Украине создали мощное оружие для снайперов: фото и характеристики

Украинская частная компания XADO разработала новую крупнокалиберную снайперскую винтовку Snipex T-Rex.

Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на пресс-службу компании.

Как отмечается, конструкторы учитывали пожелания военных: минимально возможный вес оружия, без автоматики, простой и безотказный механизм, предназначенный для эксплуатации в жестких условиях. Из-за впечатляющей мощи патрона и благодаря характерному рисунку задней опоры (монопод) эта модель получила рабочее название "Тиранозавр" или T-REХ.

Сообщается, что Snipex T-Rex сконструирована с учетом всех требований к оружию для высокоточной стрельбы. Меткость обеспечивает плавающий ствол, который находится в момент вылета пули в свободном откате. Есть еще некоторые конструкционные особенности, которые влияют на кучность. Винтовка также имеет регулируемый по высоте подщечник и регулируемую заднюю опору с функцией точной настройки.

Snipex T-Rex демонстрирует приемлемый уровень отбоя во время выстрела. Отбой гасится за счет камерного дульного тормоза-компенсатора, действия изолятора отбоя, короткого отката и оптимально сбалансированного веса. Новая винтовка скомпонована по схеме булл-пап (bullpup): затворная группа размещена позади спускового крючка. Запирание ствола осуществляется продольно-скользящим поворотным затвором, 13 боевых упоров расположены в три ряда и обеспечивают жесткую фиксацию ствола. Во время зарядки патрон вкладывается в окно ствольной коробки при открытом затворе. Винтовка обеспечивает прицельный огонь и кучность не хуже 1 МОА.

Основные тактико-технические характеристики винтовки Snipex T-Rex:

Вес - 22,5 кг

Общая длина - 1830 мм

Длина ствола 1200 мм

Начальная скорость пули - 1000 м/с

Дальность полета пули - до 7000 м

Эффективная дальность - 3000 м

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", украинские военные предприятия разработали и освоили производство электромагнитного оружия.