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Дожди и жара до +32: синоптики уточнили прогноз погоды на понедельник

понедельник, 22 июля 2019, 06:27
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В понедельник, 22 июля, в Украину снова вернутся дожди и грозы.

Об этом сообщают синоптики Украинского гидрометцентра.

Так, дождливая погода придет на запад Украины, а также в Житомирскую и Винницкую области еще ночью. Днем дожди и грозы также придут и в другие области. Повезет с погодой в понедельник восточным областям, а также южным.

Свежее будет на западе, в частности, в Черновицкой области, где температура днем составит +24 +26 градусов. Зато на востоке и юге температура достигнет +30 +32 градусов.

В Киеве днем ожидается дождь. Синоптики также предупреждают о возможных грозы. Ветер в столице будет южный с переходом на северо-западный, скоростью 5-10 м/с.

Температура днем достигнет +26 +28 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик Наталья Диденко рассказала о погодных изменениях, которые придут в Украину 23 июля.

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