Умер генеральный директор МАГАТЭ: появились подробности

На 73 году ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано.

Об этом сообщил секретариат организации в понедельник, 22 июля.

"Незадолго до кончины он планировал направить в совет управляющих агентства заявление об отставке. В письме он собирался отметить, что гордится тем, что агентство достигло за последние десять лет в области мирного атома", - говорится в заявлении секретариата.

В связи с кончиной Амано, над штаб-квартирой МАГАТЭ в Вене будет приспущен флаг агентства.

Отметим, что Юкия Амано руководил МАГАТЭ с 2009 года. Эта организация была создана в 1957 году и входит в структуру ООН.

Как сообщал "Апостроф", ранее СМИ заявили о смерти президента Туркменистана.