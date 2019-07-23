Филарет рассказал о шансе стать главой РПЦ и реакции Путина

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в 1991 году имел шансы стать главой Российской православной церкви, однако проиграл в конкуренции с будущим патриархом Алексием.

Об этом он рассказал в интервью "Сегодня".

По словам Филарета, за кандидатуру Алексия выступало КГБ, а за него – Политбюро ЦК КПСС.

"Я был избран местоблюстителем на заседании Священного синода тайным голосованием. И этого никто не ожидал! Потому что КГБ выбрала местоблюстителем и патриархом Алексия (Ридигера), а синод тайным голосованием избрал меня. Это было для всех неожиданностью. То есть договаривались, что будет Алексий, а стал Филарет. Но потом началась "работа" КГБ и уговорили архиереев в результате голосовать за митрополита Алексия (Ридигера)... Случилось так, как решил КГБ. Хотя Политбюро ЦК КПСС делало ставку на меня, как я потом узнал в кулуарах. То есть ставленником от КГБ был Алексий, а от Политбюро был я", – говорит Филарет.

Позднее, по словам почетного патриарха, президент РФ Владимир Путин жалел о выборах главы РПЦ и говорил: "Мы ошиблись, выбрав Алексия патриархом. Надо было выбирать Филарета. Если бы Филарет был избран, Украина была бы наша".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", после создания Православной церкви Украины (ПЦУ) на Объединительном соборе 15 декабря путем слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви между патриархом Филаретом и главой новосозданной церкви Епифанием начал назревать конфликт.

В мае 2019 года Филарет обвинил Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора, и заявил о намерении восстановить Киевский патриархат. Филарет утверждает, что, если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него.

В начале июня Вселенский патриарх Варфоломей отреагировал на слова Филарета и заявил, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.

20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе Филарета состоялся поместный собор иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, на котором приняли постановление восстановить ликвидированную УПЦ КП и отказались принимать Томос. Собрание проигнорировало большинство архиереев бывшего Киевского патриархата, который на Объединительном соборе влился в ПЦУ.

24 июня синод ПЦУ принял ряд мер в отношении Филарета - его лишили права руководить епархией, но оставили в составе епископата.