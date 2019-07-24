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Боевики ДНР проходят военное обучение в России: резонансные подробности и фото

среда, 24 июля 2019, 23:04
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Михайловская военная артиллерийская академия, расположенная в городе Санкт-Петербург, Россия, проводила курсы повышения квалификации для боевиков так называемой ДНР в своем учебном центре.

Об этом сообщает международное волонтерское сообщество "InformNapalm".

Волонтеры изучили фотографии, размещенные в российской социальной сети "Вконтакте" боевиком Андреем Гринченко, позывной "Зверь", и обнаружили прямые доказательства его пребывания в российской академии.

На момент начала оккупации Андрей Гринченко (17.07.1986) проживал в Донецке. К оккупационным войскам присоединился практически сразу же. Летом 2014 участвовал в боях за Шахтерск, зимой 2015 воевал против ВСУ в Дебальцево.

15 июня 2015 Гринченко был награжден орденом "За воинскую доблесть III степени".

Осенью 2015 в одном из боев Андрей Гринченко был ранен. После ранения Гринченко удалили почку и вытащили осколок из ноги, но ему была необходима еще одна серьезная операция, которую взялись сделать врачи в Санкт-Петербурге.

14 декабря 2015 Виктор Пешков, координатор организации "Феникс Донбасса", которая занимается сбором средств на лечение боевиков, выкладывает на своем канале в YouTube видео, в котором Андрей Гринченко благодарит доноров за оказанную помощь.

После операции Гринченко даже не думает бросать воевать. Он возвращается на Донбасс, но уже через некоторое время в его фотоальбоме появляются очень интересные снимки.

В самолете с группой людей в военной форме без знаков различия. У двух членов группы, включая Гринченко, можно рассмотреть петличные эмблемы рода войск "Артиллерия":

А также на некой интересной военной базе, где Гринченко фотографируется рядом со 152-мм гаубицей "Мста-Б":

Примечательно, что на последнем фото на заднем плане видно военный тренажер, сверху которого установлен вертолет Ми-2.

Именно по вертолету волонтеры определили местонахождение военной базы и выяснили, что Гринченко находится именно в учебном центре Михайловской военной артиллерийской академии в городе Луга-3.

Еще одним фото, которое подтверждает, что боевик находился на базе МВАА (в/ч 34035), является, как ни странно, фото из столовой.

"В сети мы нашли сразу два видео, на которых можно хорошо рассмотреть столовую учебного центра МВАА - за 2016 и 2017 год. По этим видео можно легко понять, что Гринченко находился именно в этой столовой. Еще легче это увидеть по фото, выложенном на странице группы МВАА в социальной сети VK. Ниже мы сравним фото из группы со снимком Гринченко", – говорится в материале волонтеров.

Также отмечается, что связи Михайловской академии с оккупационной администрацией Донбасса простираются гораздо глубже, чем обучение боевиков в учебном центре на территории России. Курсанты МВАА активно ездят на Донбасс "на производственную практику".

Так, например, известный украинский волонтер Роман Доник еще в мае 2015 года года сообщал, что выпускники МВАА приезжали на Донбасс попрактиковаться в стрельбе.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали очередные доказательства того, что в агрессии против Украины принимали участие кадровые российские военные.

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