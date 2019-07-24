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В Крыму скандал из-за избиения толпой туриста: опубликовано видео расправы

среда, 24 июля 2019, 13:37
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В Судаке группа фотографов избила туриста неподалеку от Генуэзской крепости, оккупационная "администрация" города принялась за расследование дела.

Об этом рассказал блогер Александр Sandro Кирьяков, он разместил соответствующее видео на YouTube.

По его словам, туриста били из-за того, что он отказался платить за сделанное с орлом фото.

"Эти с орлами развели парней на фотографирование, а после стали вымогать деньги, требовали больше, а за отказ начали бить толпой на двоих... Это грабеж и разбой", — считает блогер.

В оккупационной администрации города распорядились расследовать происшествие, при этом человек, называющий себя "мэром Судака" Андрей Некрасов заявил, что "борьба с фотографами ведется системно, но наказание слишком мягкое".

"У нас везде звучат объявления, что выгул животных запрещен и призывы не фотографироваться с животными, проводим рейды с полицией, прокуратурой и Минприроды, забираем животных, но они все равно занимаются этой деятельностью… Попробуй их выловить", - сказал глава оккупационной администрации города.

Как сообщал "Апостроф", ранее в оккупированном Российской Федерацией Крыму жестоко избили туристов, которые отказались платить за фото с животными. Украинские пользователи в соцсетях предложили россиянам воздержаться от поездок на территорию Украины (в том числе оккупированный Крым), чтобы избежать подобных эпизодов.

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