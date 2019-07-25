RU  UA  EN

четверг, 25 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 июля

15:21
Появилось видео задержания российского танкера, который участвовал в захвате украинских моряков
15:07
Стало известно о смерти "Мисс Европы-2014": шесть лет модель боролась с тяжелой болезнью
14:59
Что-то пошло не так: у Зеленского сделали новое заявление про $4000 для учителей
14:57
Агрессия на Азове: в России отреагировали на задержание ее танкера в Украине
14:35
В Киеве произошел кровавый инцидент с бездомным: фото и видео трагедии
14:32
​На Киев надвигается мощный шторм
14:21
Инновационный процессор и "умные" камеры: Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Mi A3
14:20
СБУ задержан российский танкер, участвовавший в агрессии в Керченском проливе: фото
14:15
Не крадите и не врите: новые "слуги народа" раскрыли подробности встречи с Зеленским
14:03
Нападение "копов" на гостя Одесского кинофестиваля: иностранец раскрыл важные детали
14:02
Умер президент Туниса: сын политика опубликовал его прощальное фото
13:59
Известной российской телеведущей запретили въезд в Украину
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​На Киев надвигается мощный шторм

четверг, 25 июля 2019, 14:32
переглянути новину українською

25 июля в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"До конца суток 25 июля грозовые (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Напомним, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях ожидаются грозы.

На остальной территории установится солнечная и жаркая погода. Температура воздуха в среднем составит +13+15 градусов ночью, +24+26 градусов днем.

Ранее, на курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

Подробнее о погоде в последнюю неделю июля читайте в материале "Апострофа": Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю

Фантомные боли истории: как согласиться на несогласие

Адская жара в день выборов: синоптики удивили погодой на выходные

Лицензионный воз на перманентном тормозе, или к чему приводит бездействие Минфина на рынке лотерей

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: