​На Киев надвигается мощный шторм

25 июля в Киеве и области объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"До конца суток 25 июля грозовые (I уровень опасности, желтый)", - сообщили синоптики.

Напомним, в Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепровской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Херсонской областях ожидаются грозы.

На остальной территории установится солнечная и жаркая погода. Температура воздуха в среднем составит +13+15 градусов ночью, +24+26 градусов днем.

Ранее, на курортной Кирилловкой пронесся мощный ураган, который оборвал провода - поселок на некоторое время остался без света.

Подробнее о погоде в последнюю неделю июля читайте в материале "Апострофа": Дождливо, но +31: синоптики озадачили погодой на неделю.