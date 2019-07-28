​Сорвался с высоты: на популярном украинском курорте произошла трагедия

27 июля в населенном пункте Железный Порт один из местных жителей на набережной взобрался на колесо обозрения, которое находилось в нерабочем состоянии, и, не удержавшись, упал вниз.

Об этом сообщает местное издание "Херсонцы".

21-летний юноша среди белого дня на глазах у отдыхающих и местных жителей начал взбираться наверх. Но вскоре у него устали руки, и парень упал вниз с высоты приблизительно 10 метров. Свидетели события вызвали "неотложку".

Однако к приезду медработников пострадавший впал в состояние комы. А в результате падения у него повреждение внутренних органов и ушиб головного мозга.

Как сообщал "Апостроф", 14 июля в парке развлечений Ахмедабада на западе Индии аттракцион с людьми разлетелся на части, в результате чего погибло два человека.