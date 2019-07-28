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Не будет диктовать условий: Епифаний жестко раскритиковал Филарета

воскресенье, 28 июля 2019, 15:07
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Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ), митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что раскола в ПЦУ нет, а есть отдельное мнение одного человека – почетного патриарха Филарета.

Об этом сообщает информагентство УНИАН.

"В целом мы должны констатировать, что раскола в Украинской православной церкви (ПЦУ – ред.) нет. Есть только особое мнение и воля одного лица, одного иерарха – почетного патриарха Филарета, который остается действующим архиереем Православной церкви Украины", - заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

По его словам, вся Украина поддерживает признанную Православную церковь Украины.

"Воля одного человека не будет диктовать условия всем, как дальше развивать (ПЦУ - ред.) свое будущее", - добавил Епифаний.

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После создания Православной церкви Украины (ПЦУ) на Объединительном соборе 15 декабря путем слияния Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви между патриархом Филаретом и главой новосозданной церкви Епифанием начал назревать конфликт.

В мае 2019 года Филарет обвинил Епифания в отказе от договоренностей, достигнутых во время Объединительного собора, и заявил о намерении восстановить Киевский патриархат. Филарет утверждает, что, если бы Киевский патриархат и Украинская автокефальная православная церковь знали содержание текста Томоса, то не согласились бы на него.

В начале июняВселенский патриарх Варфоломей отреагировал на слова Филарета и заявил, что Киевского патриархата не существует и никогда не существовало.

20 июня в Киеве во Владимирском соборе по инициативе Филарета состоялся поместный собор иерархов, священников и мирян бывшей УПЦ Киевского патриархата, на котором приняли постановление восстановить ликвидированную УПЦ КП и отказались принимать Томос. Собрание проигнорировало большинство архиереев бывшего Киевского патриархата, который на Объединительном соборе влился в ПЦУ.

24 июня синод ПЦУ принял ряд мер в отношении Филарета - его лишили права руководить епархией, но оставили в составе епископата.

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Как сообщал "Апостроф", почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет в 1991 году имел шансы стать главой Российской православной церкви, однако проиграл в конкуренции с будущим патриархом Алексием.

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