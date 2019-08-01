Будущие голосования новых нардепов в Раде высмеяли меткой фотожабой: в сети волна смеха

В сети опубликовали смешную фотожабу на то, как будут голосовать новые народные депутаты в Верховной Раде.

Об этом сообщают в группе "Баба и кот" в Facebook.

На фото разместили экран с итогами голосования в ВР, однако вместо привычных подсчетов там изображены символы в виде животных, мороженого и моркови.

В сети пользователи прокомментировали фотожабу.

Напомним, в Трускавце проходит обучение для новых народных депутатов от партии "Слуга народа". В недельной школе нардепам читают лекции, проводят тренинги, задают домашнее задание и ставят оценки.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео необычного занятия депутатов от партии "Слуга народа" во время тренинга в Трускавце, в сопровождении музыки из комик-сериала "Деревня дураков".