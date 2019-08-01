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Дела подождут: соцсети взорвало новое фото Зеленского

четверг, 01 августа 2019, 15:22
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Соцсети бурно отреагировали на свежее фото президента Владимира Зеленского, опубликованное им 1 августа.

Снимок он разместил на своей странице в Facebook примерно в 10 часов утра.

"Политика політикой, а спорт никто не не отменял))) Доброе утро!", - отметил президент в подписи к фото.

"Супер !!! Спорт - это сила и ресурс здоровой энергии. А нам нужен сильный, здоровый и энергичный президент!"", "где реформы? где пенсия? почему цены растут? когда война закончится? когда пленных вернут? кто погасит мои долги за коммуналку? почему мы не видели своего депутата после выборов? когда медикам вторички поднимут зарплаты? где, бл..ь, дороги? почему Ахметов не сидит? где отрубленные руки?" - пишут комментаторы.

Напомним, 31 июля в сецсети бурно обсуждали кадры поездки Зеленского в Черкассы без главы его офиса Андрея Богдана.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети разгорелся ажиотаж вокруг фото Зеленского на одесском пляже.

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