​Готовьтесь к 30-градусной жаре: народный синоптик дал прогноз на август

Ближе к середине августа в Украину нагрянет очередная волна 30-градусной жары.

Об этом сообщает народный синоптик Владимир Деркач, передает "Апостроф".

По его словам, в начале августа высоких температур в Украине ожидать не стоит, но ближе к средине месяца будет около 30 градусов с отметкой "плюс" и даже больше.

"В августе еще вернется жаркое лето. Первая декада месяца будет прохладная, а после придет настоящее лето и жара до 30 градусов тепла и даже выше. Пик высоких температур ожидается во второй декаде августа. И только в последних числах лета в страну придет прохлада: еще не осенняя, но температуры упадут до 20 градусов тепла", - подытожил Деркач.

Детально о погоде в последнем летнем месяце читайте в материале "Апострофа": Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август.