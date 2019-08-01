RU  UA  EN

четверг, 1 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

1 августа

11:35
В Киеве пешеход поплатился жизнью, перебегая дорогу: опубликовано видео
11:35
В Instagram набирает популярность аккаунт Тараса Шевченко: вот что публикует в нем двойник Кобзаря
11:33
В "Укрлендфарминге" Олега Бахматюка рассказали о крупных инвестициях в системы орошения
11:26
​Готовьтесь к 30-градусной жаре: народный синоптик дал прогноз на август
11:24
Бейсбольный матч в США завершился массовым побоищем: видео
11:09
​Настоящий марсианский пейзаж: появилось мрачное видео последствий пожаров в Сибири
11:03
Полякову обвинили в чрезмерной роскоши: певица дала резкий ответ
10:44
Волонтеры опубликовали уникальное видео новейшего российского вооружения на Донбассе
10:36
​На курорте Кирилловка мошенники наживаются на доверчивых туристах: как не стать жертвой
10:23
В Днепре маршрутка с пассажирами попала в серьезную аварию: фото и видео момента ДТП
10:18
​Официальный курс гривны подобрался к важной психологической отметке: появились цифры
10:11
Свитолина уверенно обыграла первую ракетку России на престижном турнире: видео
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Готовьтесь к 30-градусной жаре: народный синоптик дал прогноз на август

четверг, 01 августа 2019, 11:26
переглянути новину українською

Ближе к середине августа в Украину нагрянет очередная волна 30-градусной жары.

Об этом сообщает народный синоптик Владимир Деркач, передает "Апостроф".

По его словам, в начале августа высоких температур в Украине ожидать не стоит, но ближе к средине месяца будет около 30 градусов с отметкой "плюс" и даже больше.

"В августе еще вернется жаркое лето. Первая декада месяца будет прохладная, а после придет настоящее лето и жара до 30 градусов тепла и даже выше. Пик высоких температур ожидается во второй декаде августа. И только в последних числах лета в страну придет прохлада: еще не осенняя, но температуры упадут до 20 градусов тепла", - подытожил Деркач.

Детально о погоде в последнем летнем месяце читайте в материале "Апострофа": Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Лето еще вернется: синоптики рассказали о погоде на август

Президент никто: как советник Зеленского отчитал "Слуг народа", но просчитался

Медузы, жара и толпы людей: что происходит на пляжах популярных курортов Украины

"Государство в смартфоне": в чем опасность идей Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: