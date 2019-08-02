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В России украинских военных выдали за свой спецназ: опубликованы видео

пятница, 02 августа 2019, 16:31
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Российские пропагандисты удивили новым фейком, в котором украинских военных выдали за свой спецназ.

Соответствующее видео опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"Ватрушки разгоняют ролик о своем морском спезназе... Но мои друзья в ССО сейчас немного эмоционально рыдают, потому небратья использовали большинство кадров из работы 73 морского ЦСО ССО майд ин Юкрейн", - подписал кадры он.

В сети для подтверждения фейковости кадров, выложили видео, которые стали базой для создания пропагандистского ролика в России.

"Приятно, когда враг оценил работу твоей команды и использует видеоматериалы в своей пропаганде)))", - высмеяли ляп россиян в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее волонтеры опубликовали уникальное видео новейшего российского вооружения на Донбассе.

Также боевики ДНР "засветили" тяжелую технику на Донбассе.

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