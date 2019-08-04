Встречался со знакомым: всплыли подробности убийства сына одного из главарей ДНР

Появились детали ликвидации сына известного террориста ДНР Игоря Андриенко, рэпера Егора "Борзини" во временно оккупированном Донецке.

Ими поделился в своем Twitter-аккаунте блогер под ником Necro Mancer.

"Тело Андриенко с огнестрельным ранением в голову было обнаружено в Калининском р-не Донецка, неподалеку от того места, где он жил. Егор должен был встретиться со знакомым, который жил в соседнем доме. Подозреваемый в убийстве был задержан в ту же ночь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уходя из дома в 22.00, Егор Андриенко планировал вернуться через 20 минут, но был убит. Его супруга о смерти мужчины узнала в час ночи.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на Донбассе ликвидировали 32-летнего боевика Андрея Кривошеева по кличке "Хантер", который до агрессии России проживал в Херсонской области, но при этом выдавал себя за гражданина Беларуси.