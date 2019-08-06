Кличко показал, как отдыхает, и нарвался на новые фотожабы

В сети мэр Киева Виталий Кличко разместил свое фото с отдыха, а пользователи уже опубликовали множество фотожаб.

Фото он опубликовал на своей странице в Twitter.

Глава столицы опубликовал в соцсети снимок, где он на отдыхе занимается вейкбордингом (катание на водном сноуборде - ред.). А также он в посте сделал заявление для обратился к руководителю Офиса президента Андрею Богдану.

"Привет Андрею и Богдану! Вавришу и Андрею, чтобы ребята не переплутали. Спорт воспитывает волю к победе. Честной и открытой, если не соврешь и не спрячешься за чью-то спину...", - написал Кличко.

В интернете сразу засмеяли фото мэра Киева и ситуацию с Богданом.

Дарую вам передвиборчий ролик pic.twitter.com/DHHy6bTcW8 — Подільське падло (@podilskepadlo) August 6, 2019

Как сообщал "Апостроф", украинцы продолжают высмеивать тесную дружбу главы Офиса президента Андрея Богдана и президента Украины Владимира Зеленского.