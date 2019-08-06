Трепещи, НАТО: соцсети повеселило фото топлесс боевика ДНР

В сети показали эпичные фото боевика так называемой ДНР.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Сепо-татушки", - прокомментировал снимки татуировки на огромном животе боевика блогер.

Также другие пользователи сети с юмором отнеслись в фотографиям: "Как рванет", "Так вот кто их рожает", "С икрой", "Отличная особая примета", "Небось старшина", "На генеральское пузо похоже".

Напомним, ранее в сети появилось странное фото члена незаконных вооруженных формирований на Донбассе. На фото можно увидеть боевика в камуфляжном костюме и солнцезащитных очках, с автоматом в одной руке и молотом в другой.

Как сообщал "Апостроф", в интернете с помощью смешных фото поиздевались над боевиками террористических так называемых ДНР и ЛНР.