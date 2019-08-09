Ветер валил деревья: появились фото и видео непогоды в Николаеве

В Николаеве в пятницу, 9 августа, непогода устроила настоящий апокалипсис.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, публикуя фото и видео с места ЧП.

В частности, из-за сильных порывов ветра начали падать деревья, электроопоры, а кое-где сорвало крыши. Кроме этого была затоплена дорога на Новую Одессу.

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Как сообщают спасатели, к ним на пульт поступило 20 обращений от местных жителей из-за падения деревьев, подтопления и повреждения крыш зданий.

Осторожно, ненормативная лексика!

Как сообщал "Апостроф", неподалеку от Мелитополя, Запорожской области, была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

Также сильный ураган и гнездо аиста привели к смертельному ЧП с бабушкой и внучкой на Волыни.