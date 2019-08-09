RU  UA  EN

суббота, 10 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.15
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 августа

00:28
"Сюрприз" от повстанцев УПА: опубликованы фото интересной находки в схроне под Ровно

9 августа

23:58
Идентифицирован очередной наемник Путина, воевавший на Донбассе: фото
23:57
Ветер валил деревья: появились фото и видео непогоды в Николаеве
23:27
В России слили в сеть личные данные участников протестов в Москве
23:27
Главарь ДНР выдал дерзкий "указ" по перемирию на Донбассе
22:59
В Киеве посреди улицы расстреляли мужчину: полиция показала фото бандитов
22:58
Теперь наедимся: украинцев разозлила новость о падении цен на продукты
22:34
Скандальный игрок "Динамо" рассказал, как киевляне обыграют "Шахтер"
22:28
Зеленскому показали "черта", которого он упустил в Киеве: фото
22:14
Саперы на Донбассе обнаружили взрывоопасные "подарки" из России: что нашли
21:59
Появилась реакция Франции на идею Зеленского по Донбассу
21:49
Зеленский принял новое кадровое решение по СБУ
Все новости

Ветер валил деревья: появились фото и видео непогоды в Николаеве

пятница, 09 августа 2019, 23:57
переглянути новину українською
Фото: соцсети

В Николаеве в пятницу, 9 августа, непогода устроила настоящий апокалипсис.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях, публикуя фото и видео с места ЧП.

В частности, из-за сильных порывов ветра начали падать деревья, электроопоры, а кое-где сорвало крыши. Кроме этого была затоплена дорога на Новую Одессу.

Непогода в Николаеве
1 / 1
Непогода в Николаеве
1 / 1
Непогода в Николаеве
1 / 1
Непогода в Николаеве
1 / 1
Непогода в Николаеве
1 / 1
Непогода в Николаеве
1 / 1
Непогода в Николаеве
1 / 1

Как сообщают спасатели, к ним на пульт поступило 20 обращений от местных жителей из-за падения деревьев, подтопления и повреждения крыш зданий.

Осторожно, ненормативная лексика!

Как сообщал "Апостроф", неподалеку от Мелитополя, Запорожской области, была зафиксирована очередная природная аномалия: смерч из летающих насекомых.

Также сильный ураган и гнездо аиста привели к смертельному ЧП с бабушкой и внучкой на Волыни.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тропические ночи и +34: синоптики удивили погодой на ближайшие дни

Дела церковные: о чем Зеленский будет говорить с Варфоломеем

Ешь с умом: что меняет закон о новой маркировке продуктов

Почти идеальная погода: синоптики порадовали прогнозом на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: