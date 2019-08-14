Аншлаг, но не тот: опубликованы интересные фото пляжей в Крыму

В оккупированном Россией Крыму показали пляжи без людей, однако там много птиц и животных.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в Twitter.

На аннексированном полуострове на берегу Азовского моря встретить туриста на пляже большая редкость. Однако вместо людей там можно найти других обитателей. Так, на пляжах в городе Щелкино, в частности на пляже "Татарка", заметили чаек, котов, и даже козу.

Блогер отметила, что туристы в Крыму есть, имея ввиду животных. Она описала ситуацию сезона на полуострове одним словом - аншлаг.

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Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали свежие фото из оккупированного Российской Федерацией Крыма, которые свидетельствуют, что наплыва туристов на полуострове не наблюдается даже в августе.