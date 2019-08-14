На путинском ТВ неожиданно признали агрессию России против Украины: фото и видео

В российских СМИ показали сюжет, как один из фермеров поблагодарил военных РФ за то, что они якобы защитили его поля от мин и пожаров в 2014 году во время начала войны на Донбассе.

Об этом сообщает ресурс Inform Napalm.

Репортаж был снят в августе текущего года. В нем показано, как российский фермер Сергей Авакян приехал на празднование 89-й годовщины воздушно-десантных войск в Ставрополе (Россия) и наградил военнослужащих 247-го десантно-штурмового полка ВС РФ.

Таким образом росСМИ признали, что российские военные принимали участие в боевых действиях на востоке Украины. Волонтеры проанализировали информацию и узнали, что Авакян имеет фермерские поля в хуторе Новоольховський Куйбышевского района Ростовской области России. Там в 2014 году остались следы от выстрела из РСЗО БМ-21 "Град". А российская полиция составляла 3 протокола о нахождении невзорвавшихся снарядов в районе Куйбышево.

Как сообщал "Апостроф", в интернете обнародовали видео, на котором украинские военные демонстрируют доказательства военного присутствия РФ на Донбассе.