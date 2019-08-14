Праздник Маковея: глава ПЦУ объяснил его суть и особенности

Митрополит Православной церкви Украины Епифаний объяснил в чем суть праздника Маковея и рассказал об обычаях этого праздника.

Об этом он написал у себя на странице в Facebook.

Так руководитель ПЦУ рассказал историю возникновения праздника, и в честь кого он был именно так назван.

"Направляем сегодня свои молитвы к Господу и вдохновляемся примером семи мучеников Маккавеевых, матери их Соломонии и учителя их Елеазара, которые мужественно отстаивали веру в истинного Бога еще за полтора века до прихода в мир Христа Спасителя. Семья Маккавеевих смело отвергла язычество в своей жизни, став настоящим примером для подражания как в Старом, так и в Новом Завете. Поэтому, почитая их память и величественный подвиг, Церковь Христова выносит на поклонение животворящее древо Господне", - пишет митрополит.

Он призвал верующих посетить церковь и провести освящение согласно обычаям православной веры.

"Поклоняемся сегодня этой святыни и благодарим Бога за все дары, которыми Он благословляет нашу жизнь, поэтому приходим в храм с первыми плодами урожая. Держа в руках зелье и мед, совершаем их освящение как видимого знака благодати Господней, которой наполнены тысячи домов", - отмечает он.

Ранее на "Апострофе" появился материал, посвященный тому, как правильно провести день Медового Спаса.