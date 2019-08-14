В Украине открыли доступ к "Яндексу", "Вконтакте" и другим запрещенным сайтам: детали скандала

Некоторые украинские интернет-провайдеры открыли для клиентов доступ к сайтам, которые заблокированы в Украине на основании указов президента.

По данным издания "ГОРДОН", в Киеве интернет-провайдер "Воля" снял блокировку с подконтрольного боевикам "ДНР" агентства ДАН. Интересно, что сайт агентства боевиков "ЛНР" ЛИЦ у абонентов "Воли" по-прежнему не работает.

Также абонентам "Воли" стали доступны сепаратистские сайты "Русская весна", "Политнавигатор", News Front и сайт так называемой генеральной прокуратуры "ЛНР".

Кроме того, пользователи "Воли" получили доступ к сайту yandex.ua, который должен быть заблокирован в Украине до мая 2020 года. Открывается и российский сайт WebMoney.

У абонентов "Киевстара" также недолго были доступны сайты "Политнавигатор" и "Новостное агентство Харькова".

Замечены нарушения и у региональных провайдеров. Так, в некоторых областях провайдеры открыли доступ к сервисам "Яндекса" и социальной сети "Вконтакте".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Совете нацбезопасности ответили на слухи в сети о возможном возобновлении работы в Украине запрещенных ранее "Вконтакте".