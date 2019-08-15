Украину атакуют грозы: синоптики назвали области, где будет хуже всего

В четверг, 15 августа, в Украине ожидаются осадки в Житомирской, Винницкой, Киевской, а также в ряде западных областей.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр на странице в Facebook.

Ожидается, что на Прикарпатье и Закарпатье дожди будут переходить в ливни ночью на 15 августа.

"В западных, Житомирской, местами в Винницкой и Киевской областях кратковременные дожди, грозы, ночью на Закарпатье и Прикарпатье значительные дожди… На остальной территории без осадков", - сообщили в гидрометцентре.

Было отмечено, что по всей стране ожидается небольшое похолодание – от 17 градусов выше нуля на Западной Украине и до 27 в окрестностях столицы.

"Температура ночью 13-18, днем 17-22, в Винницкой и Киевской области 22-27. ночью 15-20", - отмечается в сообщении.

Также в Укргидрометцентре предупредили о порывах ветра в западных областях.

"Ветер в Украине южный с переходом в западных и северных областях на северо-западный, 7-12 м/с, на западе страны местами порывы 15-20 м/с", - добавили в центре.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики предупредили, что в середине августа в Украине в западных областях ожидаются сильные осадки, на юге, центре и на востоке - будет сухо и жарко.