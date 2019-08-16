На оккупированном Донбассе люди подняли бунт против боевиков ЛНР

В пятницу, 16 августа, на оккупированной боевиками территории Луганской области произошел скандал с местной "властью", которая хочет закрыть школу.

Об этом сообщают на странице Pro100-Zen в Twitter.

Инцидент произошел в городе Ирмино. Там хотят закрыть школу номер 34 и разместить в ней военных. Люди вышли на митинг из-за этой новости. Жители пошли к "главе администрации Луганской области" (так называемая ЛНР) Сергею Желвакову, и потом к главарю ЛНР Леониду Пасечнику.

"Сказали, что военных народ сметет, потом поднимут белый флаг и попросятся назад в Украину. Сегодня (16 августа - ред.) Минобразования приедет на встречу к людям, около 11 часов. Все-таки привыкли люди к свободе при вільній Україні", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", главарь так называемой ЛНР Леонид Пасечник заявил, что готов к диалогу с президентом Украины Владимиром Зеленским.