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С гробами, животными и потасовкой: появились фото и видео необычных акций протеста в Одессе

пятница, 16 августа 2019, 10:35
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В Одессе активисты вышли на митинги: к зданию областного совета принесли гроб "для автотрасс" и протестовали против возможного увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Об этом сообщает издание "Думская".

Сразу несколько акций начались на проспекте Шевченко перед сессией собрания, на которой должны избрать нового председателя Одесского облсовета.

Участники одной из них принесли к главному входу гроб с похоронными венками, на которых написаны названия трасс: "Одесса-Киев", "Одесса-Николаев" и др.

Они протестуют против коррупции в органах Укртрансбезопасности, где пропускают за взятки фуры с перегрузом, которые разрушают автодороги.

Вторая акция, более многочисленная, - против вероятного избрания главой облсовета "оппоплатформовца" Виталия Саутенкова и увольнения директора Одесского художественного музея Александра Ройтбурда.

Ее участники, среди которых - журналисты, деятели культуры, активисты патриотических, природозащитных и других организаций, - напомнили о пророссийских взглядах первого и заслугах второго, который вывел культурное учреждение на новый уровень.

"Троллить" протестующих пришел известный одесский фрик Стас Домбровский, который устроил потасовку с экоактивистом Владиславом Балинский и укусил его за нос.

Полиция, которая дежурила у здания, увела Домбровского из-за устроенного им ЧП.

"Пассивный педер*ст Белинский был укушен за нос, так как сексуально домогался моего тщедушного тела у областной администрации Одессы", - написал Домбровский на своей странице в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", число задержанных в связи с массовыми протестами в России, в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, в субботу, 10 августа, возросло до 275 человек.

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