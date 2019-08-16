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В Киеве врачи продавали бесплатные лекарства для смертельно больных

пятница, 16 августа 2019, 21:59
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В пятницу, 16 августа, правоохранители провели санкционированные обыски у служебных лиц Национального института рака Минздрава Украины: их подозревают в вымогательстве и получении выгоды с больных онкологическими заболеваниями.

Об этом сообщили в Департаменте защиты экономики Нацполиции.

"Во время проведения следственно-оперативных мероприятий правоохранители задокументировали факты вымогательства и получения неправомерной выгоды врачами с граждан, которые лечатся от онкологических заболеваний, а также от субъектов хозяйствования за победу в процедурах конкурсных торгов по закупке лекарств и медикаментов для нужд Института рака. Суммы взяток за назначение и выдачу бесплатных медицинских препаратов онкобольным гражданам, закупленных для института за государственные средства, колебались от 3 тысяч до 70 тысяч гривен. Суммы "откатов" за победу в тендере составляли 15-20% от общей стоимости заключенных соглашений", - говорится в сообщении.

Во время обысков в служебных кабинетах в Национальном институте рака и дома у фигурантов дела изъяли документацию, подтверждающую причастность врачей к противоправной деятельности. В кабинете одного из фигурантов коррупционной схемы нашли 20 тыс. грн наличными.

Решается вопрос относительно сообщения о подозрении в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на популярном украинском курорте Кирилловка (Запорожская область) разгорелся громкий скандал с участием бригады скорой помощи.

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