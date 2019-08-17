Синоптик порадовала украинцев прогнозом на последний день недели

В воскресенье, 18 августа, погода в Украине будет теплой, комфортной и без дождей.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха составит +24...+29 градусов. В Черниговской и Сумской областях столбики термометров местами покажут +20...+23 градуса.

Существенные дожди маловероятны - антициклон, возможны небольшие и кратковременные осадки на северо-востоке страны.

В Киеве 18 августа также ожидается хорошая погода. Дождя синоптик не прогнозирует, дневная температура достигнет показателей +24...+26 градусов.

"С понедельника, на Спаса, везде в Украине потеплеет еще на несколько градусов. Неделя обещает жару - термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров покажут до +32...+37 градусов", - отметила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", 10 августа в районе села Коноплянка Полтавской области в небе заметили природный феномен - паргелий.