Освобожденному из тюрьмы корректировщику огня ДНР подарили гроб: появилось видео акции

Под дом Валерия Кирсанова, который был осужден за наводку огня артиллерии боевиков ДНР, активисты принесли гроб.

На видеозаписи акции можно увидеть, что принесенный гроб поставили у забора дома Кирсанова. Активисты также провели небольшой пикет, растянули баннер и скандировали: "Кирсанов – убийца, пособник террористов".

Напомним, Валерий Кирсанов обвинялся в том, что он помогал боевикам вести прицельный огонь по жилому району Мариуполя, в том числе во время обстрела 24 января 2015 года, когда было убито 29 мирных жителей города. Боевика приговорили к 9 годам заключения.

Как сообщал "Апостроф", 15 августа Валерий Кирсанов вышел на свободу, отсидев всего 4 года в СИЗО. Его выпустили по так называемому "закону Савченко", по которому день, проведенный заключенным в СИЗО, засчитывается за два дня лишения свободы при расчете судом срока наказания.