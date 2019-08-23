Стало известно, как закончился скандал с "российским" Крымом в топ-газете Британии

Известное издание The Guardian из Великобритании приняло решение стереть слово "Россия" с иллюстративного фото из оккупированного Крыма на материале про фестиваль "Таврида-Арт".

Об этом написало российское пропагандистское издание Russia Today у себя в Twitter.

Теперь фото подписано просто "Crimea" вместо "Crimea, Russia", как было раньше. При этом само фото принадлежит российскому фотографу из другого интернет-издания РФ, о чем в The Guardian упомянули.

В Russia Today выразили сожаление, что хвалили британскую газету за неформальное признание аннексии украинского полуострова.

"The Guardian удалила Россию из подписи под фото о фестивале "Таврида — АРТ". Теперь там просто "Крым". Рано мы их похвалили", - пишут российские пропагандисты.

Пользователи в комментариях посмеялись с очередного "информационного пузыря" прокремлевского издания.

Как сообщал "Апостроф", ранее чиновник Национальной полиции подробно рассказал, как представители криминального мира помогали президенту РФ Владимиру Путину захватывать украинский Крым