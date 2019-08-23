RU  UA  EN

воскресенье, 25 августа
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 августа

16:59
В Днепре дети подожгли ребенка на улице: подробности жуткого ЧП и фото
16:31
Известный российский режиссер разбился в страшном ДТП: момент попал на видео
16:25
Карпаты - Заря - 0:0 онлайн видео трансляция матча чемпионата Украины
16:18
Подруга Роналду рассказала эксклюзивные подробности отношений с португальцем: фото
15:58
Они могут только так обнять отцов: сеть растрогали фото с детьми погибших бойцов ВСУ
15:40
Под Киевом произошло смертельное ДТП с фурой: подробности и фото с места
15:27
Ломаченко удивил заявлением о завершении карьеры
15:15
Настоящий "слуга": сеть взбудоражило видео развлечений Богдана на День Независимости во Франции
15:02
Юная украинка защитила титул чемпионки мира в тяжелой схватке: видео
14:54
Едва стояла на ногах: на курорте Кирилловка "отметилась" пьяная мать с ребенком, видео
14:45
На Донбассе погиб боец ВСУ, много раненых: тревожные новости с фронта
14:36
Интерпол не допустит розыска экс-главы НКРЭКУ Вовка по делу "Роттердам+" - Москаль
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Стало известно, как закончился скандал с "российским" Крымом в топ-газете Британии

пятница, 23 августа 2019, 17:59
переглянути новину українською

Известное издание The Guardian из Великобритании приняло решение стереть слово "Россия" с иллюстративного фото из оккупированного Крыма на материале про фестиваль "Таврида-Арт".

Об этом написало российское пропагандистское издание Russia Today у себя в Twitter.

Теперь фото подписано просто "Crimea" вместо "Crimea, Russia", как было раньше. При этом само фото принадлежит российскому фотографу из другого интернет-издания РФ, о чем в The Guardian упомянули.

В Russia Today выразили сожаление, что хвалили британскую газету за неформальное признание аннексии украинского полуострова.

"The Guardian удалила Россию из подписи под фото о фестивале "Таврида — АРТ". Теперь там просто "Крым". Рано мы их похвалили", - пишут российские пропагандисты.

Пользователи в комментариях посмеялись с очередного "информационного пузыря" прокремлевского издания.

Как сообщал "Апостроф", ранее чиновник Национальной полиции подробно рассказал, как представители криминального мира помогали президенту РФ Владимиру Путину захватывать украинский Крым

Фотовзгляд

Все галереи
Празднование Дня Независимости Украины

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

В плену мне вынесли семь смертных приговоров - участник войны на Донбассе

Стреляют во все, что движется: как боевики пугают жителей Донбасса

Об Украине думаем всегда: как отмечают День независимости в Донецке

День независимости 2019: онлайн трансляция и все подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: