Попытки Трампа "протащить" Путина в G7 высмеяли меткой карикатурой

В интернете посмеялись с карикатуры, как президент США Дональд Трамп пытался вернуть Россию в G7 (Большую семерку).

Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Автором меткой карикатуры стал художник Сергей Елкин. На этот раз он изобразил лидера Соединенных Штатов, который якобы идет на собрание G7 с сумкой похожей на главу РФ Владимира Путина.

"Дональд Трамп пытается провезти на G7 запрещенные предметы...", - подписали картинку в сети.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп вступил в конфликт со своими коллегами из "Большой семерки", когда тема зашла о возвращении России в G7.

Как сообщал "Апостроф", президент Российской Федерации Владимир Путин попал на жесткую карикатуру из-за особого "интереса" к Украине, на востоке которой он развязал войну, ранее аннексировав Крым.