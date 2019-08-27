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Бойцы ВСУ показали, как "усмиряют" оккупантов на Донбассе: видео эффектного удара

вторник, 27 августа 2019, 18:24
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Бойцам ВСУ приходится усмирять наглых боевиков на Донбассе, которые постоянно обстреливают позиции украинских военных из разных видов вооружения.

Соответствующее видео результативной ответки опубликовано на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"В тот вечер боевики обстреливали наши позиции по ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия. Поэтому пришлось утихомирить противника. Работать надо было быстро и прицельно, чтобы не успели вычислить нашу позицию. На видео - результат работы минометчиков 20-го ОМПб 93-й механизированной бригады", - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети разгневало видео признания российского "завоевателя" на Донбассе.

Кроме того, в сети показали, чем кормят бойцов ВСУ на Донбассе.

Также над оккупированными территориями Донбасса устроили яркую акцию в небе.

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