Бойцы ВСУ показали, как "усмиряют" оккупантов на Донбассе: видео эффектного удара

Бойцам ВСУ приходится усмирять наглых боевиков на Донбассе, которые постоянно обстреливают позиции украинских военных из разных видов вооружения.

Соответствующее видео результативной ответки опубликовано на странице фонда "Вернись живым" в Facebook.

"В тот вечер боевики обстреливали наши позиции по ПТРД, АГС, РПГ и стрелкового оружия. Поэтому пришлось утихомирить противника. Работать надо было быстро и прицельно, чтобы не успели вычислить нашу позицию. На видео - результат работы минометчиков 20-го ОМПб 93-й механизированной бригады", - говорится в подписи к кадрам.

Как сообщал "Апостроф", ранее сети разгневало видео признания российского "завоевателя" на Донбассе.

Кроме того, в сети показали, чем кормят бойцов ВСУ на Донбассе.

Также над оккупированными территориями Донбасса устроили яркую акцию в небе.