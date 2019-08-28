Начинается молодое бабье лето: синоптики дали интересный прогноз для украинцев

Со среды, 28 августа, в Украине началось молодое бабье лето.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко в Facebook.

"Сегодня, 28 августа, началось молодое бабье лето. Обычно, оно продолжается до 11 сентября. А если лето бабье, то оно не вполне лето", - написала она.

Отметим, что по данным Укргидрометцентра, в четверг, 29 августа, в Украине будет сухо и солнечно. Так, средняя температура днем будет колебаться от +23 до +31, ночью - +11…+19.

В пятницу и субботу, 30 и 31 августа, будет пасмурно, но без осадков. И только во Львове, Луцке и Ивано-Франковске днем 30 августа возможны небольшие дожди. Температурный режим будет варьировать в пределах температур, аналогичных четвергу, 29 августа.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики уже рассказывали о том, какой будет погода в последние дни августа.