Украинским водителям готовят "сюрпризы" на дорогах: в сети ажиотаж

На украинских трассах появятся шумовые полосы, чтобы водители не засыпали за рулем.

Об этом сообщают в группе "Киев Автомобильный" в Facebook.

Заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Перцхаладзе заявил, что с 1 сентября вступают в силу новые правила строительства трасс. Одной из новых норм станут шумовые полосы, которые помогают водителям не засыпать за рулем.

В сети пользователи высказали свое мнение о нововведении. Также написали, что на дорогах ямы помогают водителям не уснуть.

Как сообщал "Апостроф", советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик в своей авторской колонке "Семь шагов к хорошим дорогам" перечислил основные условия развития дорожной инфраструктуры Украины.