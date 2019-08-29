Люди в шоке: на оккупированном Донбассе начался денежный "блэкаут"

На оккупированной боевиками "ДНР" части Донецкой области перестали работать банкоматы, пункты обмена средств и все пункты перевода денег из Российской Федерации и в обратном направлении.

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Люди бьют тревогу и пишут в комментариях о безвыходной ситуации. Некоторые из них предлагают пользоваться услугами подпольных обменников. Другого выхода, судя по всему, у жителей так называемой "ДНР" просто нет.

Представители так называемого "руководства" "ДНР" пока ситуацию не комментировали.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Донецке боевики приняли решение переименовать центральную Октябрьскую площадь в городе в честь погибшего экс-главы ДНР Александра Захарченко.