Первоклашки и блондинка: сети повеселили фото новых нардепов возле Рады

29 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и в социальных сетях активно обсуждают события, происходящие в здании парламента и возле него.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ IX СОЗЫВА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В сети показали несколько интересных фотографий, сделанных перед началом заседания.

Особое внимание пользователи социальных сетей уделили девушке в коротких шортах, которая ходила между новоизбранными депутатами с мобильным телефоном. Судя по всему, красавица делала селфи, или же просто фотографировала новых депутатов.

В комментариях люди также "обозвали" новоизбранных нардепов "первоклассниками". Люди допускают, что эффектная девушка, попавшая в кадр, может быть помощником одного из них.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не планирует переезжать в Украинский дом, где сейчас располагается Офис президента в Киеве.