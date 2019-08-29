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Первоклашки и блондинка: сети повеселили фото новых нардепов возле Рады

четверг, 29 августа 2019, 10:53
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29 августа состоялось торжественное заседание Верховной Рады девятого созыва и в социальных сетях активно обсуждают события, происходящие в здании парламента и возле него.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ IX СОЗЫВА: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

В сети показали несколько интересных фотографий, сделанных перед началом заседания.

Особое внимание пользователи социальных сетей уделили девушке в коротких шортах, которая ходила между новоизбранными депутатами с мобильным телефоном. Судя по всему, красавица делала селфи, или же просто фотографировала новых депутатов.

В комментариях люди также "обозвали" новоизбранных нардепов "первоклассниками". Люди допускают, что эффектная девушка, попавшая в кадр, может быть помощником одного из них.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский не планирует переезжать в Украинский дом, где сейчас располагается Офис президента в Киеве.

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