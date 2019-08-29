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В Украине обнародовали новый проект поступления в университеты: топ-10 изменений

четверг, 29 августа 2019, 08:52
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28 августа на сайте Министерства образования и науки опубликовали проект условий приема в вузы на 2020 год.

"Документ содержит много интересных и полезных новаций, которые сделают систему еще более прозрачной и эффективной. Сейчас все желающие могут внести свои предложения, и мы, конечно, приглашаем вас это делать", – заявила министр образования и науки Лилия Гриневич.

В ведомстве назвали топ-10 новшеств для украинских абитуриентов.

Так, абитуриенты получили право подать на бюджет пять заявлений на любое количество специальностей. Количество заявлений на контракт не будет ограничиваться.

Чтобы поступить или перевестись на бюджет, минимальный конкурсный балл абитуриента должен быть не менее 125.

Впервые будет государственный заказ на подготовку младших бакалавров как на степень высшего образования. Такие абитуриенты смогут поступить на бюджет, набрав 125 конкурсных балов.

Кроме того,с 2020 года будут принимать сертификаты ВНО четырех последних лет. Абитуриенты, которые имеют конкурсный балл более 175, не обязаны будут иметь не менее 150 баллов по второму и третьему конкурсным предметам.

Детальнее с изменениями можно ознакомиться в инфографике.

Ранее "Апостроф" сообщал, что президент Владимир Зеленский отменил президентский указ о школьной форме от 12 июня 1996 года.

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