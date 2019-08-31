Появились данные о ветеране АТО, оказавшемся в эпицентре обвала дома в Дрогобыче

Одним из жителей обвалившегося здания в Дрогобыче Львовской области был ветеран АТО.

Об этом сообщается в материале LB.UA.

Очевидцы обвала рассказали о бывшем военнослужащем журналистам. По словам одной из местных жительниц, он сильно кричал во время происшествия.

"Я слышала только грохот, а потом крики – страшные такие, нечеловеческие. Люди выбегали из подъездов и кричали. Там один мужчина из АТО вернулся, он так страшно кричал от того", - рассказала она.

При этом сам ветеран отказался называть свое имя, также отказался комментировать ситуацию с трагедией.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появилось видео с рассказом о трагедии в Дрогобыче жительницы обрушившегося дома. Она заявила, что замечала треск и деформацию стен дома за несколько дней до трагедии.

29 августа в Дрогобыче в рамках расследования дела об обрушении жилого дома сотрудники полиции задержали двух работников коммунального предприятия.