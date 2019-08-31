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Тяжело дышать! В Крыму запаниковали из-за новой катастрофы

суббота, 31 августа 2019, 02:29
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В оккупированном Крыму местные жители снова жалуются на проблемы с экологией, по их словам, в городе Армянске снова стало тяжело дышать.

Об этом сообщил у себя в Twitterпользователь "Крымский бандеровец".

Он рассказал о реакции на жалобы депутата оккупационной администрации РФ в Армянске, который прибыл из России. По словам блогера, все местные, которые могли уехать, уже покинули отравленный город.

"Понаехавший до оккупации из России в Крыму рашист Виктор Мохов, ныне являющийся т.н. "депутатом", сообщил жителям Армянска, что оккупанты увеличат число проб воздуха. Катастрофа набирает обороты. Люди снова задыхаются. Кто мог, уже давно уехал из отравленного Россией города", - пишет он.

Также он опубликовал скриншот переписки на местном форуме, где жители рассказали об ухудшении самочувствия у себя и детей, а также выразили недоверие оккупационным властям полуострова.

Как сообщал "Апостроф", в середине августа в оккупированном РФ Крыму в городе Армянск жители снова начали жаловаться на последствия экологической катастрофы. По их словам, уже прошел год после выбросов с завода "Крымский титан", однако экологическая ситуация в городе не улучшается.

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