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В сети меткой фотожабой показали настроения в Украине при Зеленском

воскресенье, 01 сентября 2019, 02:29
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Соцсети повеселила показательный кадр из известного мультфильма, который отражает настроения части украинцев после избрания президентом Владимира Зеленского.

Фотожабу опубликовали на странице сообщества "Баба і кіт" в Facebook.

"Как-то всегда было. Нойте дальше", "Еще такого не было чтоб никак не было", "Зато не воруют. Богдан сказал", "Избиратели Зеленского, которые возвращаются домой после голосования", а как ты планируешь свое будущее? :) ", - пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети одним фото, на которое попали депутаты от партий Владимира Зеленского и Петра Порошенко, показали всю суть новой Верховной Рады.

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