Превратят в пустыню: появились тревожные слухи о радиоактивном загрязнении в Крыму

Экологическая катастрофа в оккупированном Крыму набирает новых оборотов. Жителей Армянска предупредили о новой смертельной опасности от выбросов с местного завода.

Как сообщает в социальных сетях паблик "Крымский бандеровец", здесь начали перерабатывать сирийские фосфаты.

"Крым. Напомню, есть информация, что сирийские фосфаты и руда уже могли частично заменить украинское сырье. Сирийские фосфаты отличается тем, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности, урана. Армянск, дышите глубже", - пишет пользователь.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Армянске (оккупированный Российской Федерацией Крым) местные жители снова жалуются на загрязненный воздух: по их словам, запах химикатов появился вечером 29 августа.