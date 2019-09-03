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Устали ждать: появились свежие фото "аншлага" на пляжах в Крыму

вторник, 03 сентября 2019, 20:59
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В оккупированном Крыму местные жители сообщают о том, что пляжи популярных курортов полуострова продолжают оставаться пустыми, несмотря на начало "бархатного" сезона.

Соответствующие фото были опубликованы на Twitter-странице RoksolanaToday&Крым.

В частности, блогер разместила фотографии пляжей из Песчаного, Бахчисарайского района, Щелкино и Мысового возле Казантипского заповедника, а также Заозерного, недалеко от Евпатории. На снимках, которые сделаны в разное время дня, можно увидеть практически полное отсутствие отдыхающих.

"34 августа, а сезона так и нет… Мысовое. Татарка. Ждун устал – ждун идет отдыхать", – шутит в комментариях к фото автор постов.

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Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Крыму в Судаке автомобиль съехал с парковки по склону прямо на популярный у туристов пляж Меганом.

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