Появилось впечатляющее видео с позиций украинских бойцов на Донбассе

Украинские военнослужащие продолжают держать оборону на линии разграничения на Донбассе в районе шахты "Бутовка" под Донецком.

Видео с позиций ВСУ публикует ТСН.

Как отмечается, за время боев оккупанты уничтожили практически все здания в районе шахты "Бутовка" и даже подвалы, поэтому бойцам пришлось зарыться в землю, а также продвинуться немного вперед в сторону Донецка.

"Здесь хоть сейчас снимай фильм про пост-апокалипсис, но уж слишком дорогие для украинских бойцов эти декорации. Здесь чернеют обелиски. Среди других здесь погибли солдат Виталий Шостак, сержант Роман Бублиенко. Несколько лет подряд враг пытался выбить украинских защитников из Бутовки, чтобы отодвинуть линию фронта от аэропорта и самого Донецка. Но ему удалось только уничтожить все здания. Плотность огня была такой, что даже одинокие столбы вражеские снаряды рубили пополам", – говорится в репортаже.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", на Донбассе в оккупированном боевиками городе Горловка ликвидировали российских наемников.