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Зверская расправа над Яной Шевченко в Харькове: друг семьи раскрыл новые детали о подозреваемом

пятница, 06 сентября 2019, 10:19
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В деле об убийстве Яны Шевченко в Харьковской области всплыли новые подробности – по свидетельствам очевидцев, подозреваемый 16-летний Данил Редин и его отец запугивали свидетелей и местных жителей, чтобы те не дали показаний в суде.

Об этом рассказал знакомый семьи погибшей Сергей Кохан, передает "Город Х".

Также он отметил, что до задержания Редин регулярно употреблял наркотики и угрожал расправой родственникам убитой.

"Пока он был на свободе - продолжал употреблять наркотики, убегал из дома на 2-3 дня и рассказывал друзьям: если отец его тронет - он выберет время и ночью убьет отца молотком. Это я слышал от троих подростков. Его отец также скрыл преступление – приезжал среди ночи к детям, которым по 14-16 лет, угрожал и запугивал их, чтобы не давали показаний. Делал это вместе с другом, который и по сей день помогает ему скрывать преступление", - сообщил он.

Также по словам юноши, семья предполагаемого убийцы имеет связи в местном районном отделении полиции. Именно поэтому в экспертизе тела было указано, что "причина смерти не установлена", что значительно задержало ход расследования. В прокуратуре уже открыли производство по статье "получение взятки" в отношении местных полицейских.

2 сентября в апелляционном суде Харькова рассматривали возможность переизбрания Редину меры пресечения на менее строгую. Адвокат просил перевести его под домашний арест с внесением залога. Судьи оставили юношу под стражей. Подозреваемый настаивает, что не виновен в убийстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее отец 16-летнего Даниила Редина, которого подозревают в зверском убийстве 26-летней жительницы Харькова Яны Шевченко, заявлял, что его сын не причастен к преступлению и его хотят подставить.

До этого в СМИ рассказали подробности убийства Яны Шевченко в Харьковской области, ее забили скалкой для теста по голове, после чего резали ножом.

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